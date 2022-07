Malore a un concerto, muore direttore d'orchestra Stefan Soltesz

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il direttore d'orchestra austriaco Stefan Soltesz è morto dopo essersi sentito male durante un concerto a Monaco. Lo ha annunciato il teatro dell'opera della città tedesca. È con "costernazione e profonda tristezza che l'Opera bavarese deve annunciare la morte di Stefan Soltesz", si legge in un comunicato stampa. Soltesz è morto venerdì sera "dopo essere crollato mentre dirigeva The Silent Woman di Richard Strauss al National Theatre" di Monaco, ha aggiunto l'Opera bavarese.

Non è stato diffuso ancora nessun dettaglio sulla causa della morte. Il direttore generale dell'Opera bavarese, Serge Dorny, si è detto in un tweet "profondamente addolorato" per la morte del maestro che aveva 73 anni. "Perdiamo un direttore d'orchestra di talento", ha detto. "E io perdo un buon amico. I miei pensieri sono con sua moglie Michaela".

Il maestro austriaco di origine ungherese ha diretto nei teatri d'opera di Vienna, Graz, Amburgo e Berlino durante la sua lunga carriera. È stato direttore musicale del teatro Brunswick dal 1988 al 1993 e direttore dell'Opera fiamminga di Anversa e Gand dal 1992 al 1997. Ha debuttato sul palcoscenico dell'Opera bavarese nel 1995. (ANSA).