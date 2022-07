Giffoni: Tananai, "sto lavorando a nuovi brani"

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 23 LUG - "Sto lavorando a dei nuovi brani, dopo il lavoro come Not for Us ora voglio pubblicare il primo album come Tananai, ma per ora non ho una data precisa. Sto lavorando con il mio team, ma per i tanti impegni estivi stiamo andando a braccio". L'annuncio è arrivato durante l'incontro che il cantante milanese ha avuto con i giurati della sezione Impact del Giffoni Film Festival in corso a Giffoni Valle Piana.

L'artista - esploso dopo l'ultimo posto al Festival di Sanremo con 'Sesso occasionale', che ha raccolto oltre 27 milioni di stream su Spotify, e protagonista con Fedez e Mara Sattei del tormentone estivo 'La dolce vita' - ha tenuto a precisare che sta lavorando con un gruppo di collaboratori e creativi: "Sono fortunato ad avere un team che mi segue dandomi gli stimoli giusti e aiutandomi grazie ad un rapporto costruttivo e sincero".

In serata esibizione dal vivo per Tananai, un concerto non in programma che il cantante ha voluto regalare ai tantissimi fan.

