Billie Eilish pubblica a sorpresa due nuovi brani acustici

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Billie Eilish ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo progetto, Guitar Songs che contiene due nuove canzoni dalle sonorità acustiche, disponibili su tutte le piattaforme in tutto il mondo.

"Mio fratello Finneas ed io volevamo pubblicare questi brani appena possibile. Quindi eccoli a vostra disposizione finalmente! Cantare per la prima volta 'TV' in tour è stata un'esperienza incredibile per noi. Abbiamo registrato l'audio della prima sera in cui l'abbiamo cantata a Manchester e l'abbiamo inserito nel brano. Mi viene la pelle d'oca ogni volta che sento la canzone. Spero amerete questi brani e grazie per permetterci di condividere la nostra musica con voi", ha dichiarato Billie Eilish. Il brano si chiude con le voci registrate di 21mila fan che cantano in coro alla AO Arena di Manchester lo scorso mese in occasione del tour dell'artista.

La ventenne Billie Eilish è già vincitrice di sette GRammy Award. Il suo primo album, "When we all fall asleep, Where do we go?" ha debuttato al n. 1 della Billboard 200 negli Stati Uniti e in altri 17 paesi del mondo ed è stato l'album più ascoltato di quell'anno. Sempre nel 2019 è passata alla storia come l'artista più giovane a essere in nomination e successivamente a vincere in tutte le principali categorie della 62/a edizione dei Grammy.

Nel 2021 è stata inserita fra le 100 personalità più influenti dal Time. Quest'anno Billie ha vinto il Premio Oscar per la miglior canzone originale con "No Time To Die", tema portante dell'ultimo film omonimo di James Bond. L'artista, inoltre, ha vinto anche il Golden Globe sempre con lo stesso brano. (ANSA).