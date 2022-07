Al via Giffoni Music Concept, tra Gabbani e The Kolors

(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Parte oggi il Giffoni Music Concept - Vivo Giffoni, il programma di concerti e appuntamenti musicali aperti al pubblico che sono parte integrante della 52esima edizione del Festival.

Da oggi fino al 30 luglio, i moderatori del Giffoni Music Concept saranno Nicolò' De Devitiis e Giulia Salemi. Nicolò, una de "Le Iene" storiche di Italia1, voce di Radio 105 e reduce del successo di "Battiti Live - Msc crociere - il viaggio della Musica" sarà sul palco con Giulia Salemi, influencer e conduttrice, protagonista di programmi innovativi.

Ad accendere l'Arena di Piazza Fratelli Lumière, Francesco Gabbani che si esibirà alle 22.00 dopo aver incontrato alle 18.00 in Sala Truffaut i Juror del Festival. Prima di Gabbani in Piazza Fratelli Lumière ci sarà l'animazione di Dolcevita.

Per le prossime giornate al Festival sono attesi, domani, LDA e Napoleone, il 23 luglio, Fasma e Giorgio Moretti, Follya e Gianmaria il 24, Mr Rain e Albe il 25 luglio, I Gemelli Diversi e Micol Arpa Rock il 26 luglio, Mara Sattei e Casadiego il 27, Dargen D'Amico e M.e.r.l.o.t il 28 luglio, Shade e Federica Carta il 29 luglio, per finire il 30 luglio con The Kolors e Tecla.

L'accesso all'Arena dei Concerti del Giffoni Music Concept è a titolo gratuito. (ANSA).