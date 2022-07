Tre concerti per l'Orvieto sound festival

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 19 LUG - È tutto pronto per l'Orvieto sound festival che per il secondo anno consecutivo porta la grande musica nella città del Duomo. Dal 21 al 23 luglio, in piazza del Popolo, andranno in scena tre concerti che quest'anno avranno come protagonisti Rkomi e Mavie (21 luglio), Noemi e Yuman (22 luglio), Carmen Consoli e Casadilego (23 luglio).

Una tre giorni di musica che torna ad animare la cittadina umbra dopo il successo della prima edizione del 2021 che ha ospitato Diodato, Ghemon, Daniele Silvestri, Greta Zuccoli, Folcast ed Erica Mou.

"Rinnovare e far accrescere l'emozione e la sfida che abbiamo vissuto nella prima edizione, in piena emergenza Covid, ci sembra un traguardo e vorremmo fosse una vera rinascita", spiega il direttore artistico Pino Strabioli. "Orvieto sta rispondendo con autentico entusiasmo - aggiunge - Piazza del Popolo, luogo simbolo d'incontro della città, per tre giorni lascia spazio alla forza aggregante della musica, grazie a Francesco Barbaro e agli artisti, dai più giovani ai nomi di grande rilievo".

"L'Orvieto Sound Festival promette di essere una festa di gioia, emozioni, stili e ricerca, ma vuole anche rivendicare seppur ancora in sicurezza, la necessità, l'importanza e il significato culturale dello spettacolo dal vivo", conclude Strabioli.

L'Orvieto Sound Festival è un evento voluto dal Comune di Orvieto e da OTRlive, insieme nell'organizzazione del Festival.

