Mengoni, diventano 4 le date a Milano, due già sold out

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Continua il successo di Mengoni Live 2022, il nuovo progetto live di Marco Mengoni nei palazzetti che partirà a ottobre. A un mese dal successo degli show negli stadi di Milano e Roma, anche la seconda data a Milano, prevista per il 7 ottobre, registra il tutto esaurito e si aggiunge il quarto concerto al Mediolanum Forum il 10 ottobre. Diventano quattro quindi le date live in programma a Milano al Forum di Assago il 5-7- 8-10 ottobre.

Doppia data anche a Mantova e Roma, dopo il sold out dei primi concerti annunciati, per una serie di live che vedranno l'artista portare sul palco dei palazzetti, i suoi successi e il progetto Materia. Radio Italia è la radio ufficiale.

L'annuncio del tour indoor è arrivato direttamente dal palco di San Siro, il primo show di Marco Negli Stadi in cui il cantautore ha ripercorso 13 anni di carriera in cui ha conquistato 61 dischi di platino, totalizzato oltre 1,6 miliardi di stream audio/video e ricevuto il Golden Button di YouTube per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.

Le date del Mengoni Live: 2 ottobre 2022 - Mantova (Grana Padano Arena & Theatre) Sold out 3 ottobre 2022 - Mantova (Grana Padano Arena & Theatre) 5 ottobre 2022 - Milano (Mediolanum Forum) Sold out 7 ottobre 2022 - Milano (Mediolanum Forum) Sold out 8 ottobre 2022 - Milano (Mediolanum Forum) 10 ottobre 2022 - Milano (Mediolanum Forum) Nuova data 12 ottobre 2022 - Torino (Pala Alpitour) 14 ottobre 2022 - Bologna (Unipol Arena) 16 ottobre 2022 - Pesaro (Vitrifrigo Arena) 18 ottobre 2022 - Firenze (Nelson Mandela Forum) 21 ottobre 2022 - Roma (Palazzo dello Sport) 22 ottobre 2022 - Roma (Palazzo dello Sport) 27 ottobre 2022 - Eboli (Palasele) (ANSA).