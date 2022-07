Buskers tornano a Ferrara, alla scoperta dei nuovi Maneskin

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - E' stata presentata questa mattina la 35/a edizione del Ferrara Buskers Festival, in programma dal 24 al 28 agosto (con anteprima il 23 a Comacchio). Le vie del centro storico della città torneranno a riempirsi di pubblico festante, attirato dall'unicità del più grande evento dedicato ai musicisti di strada, completamente gratuito. Il Festival amato e celebrato da moltissimi artisti, tra cui Lucio Dalla e Gianna Nannini, aprirà le proprie porte ai migliori buskers del mondo che dal tramonto alla mezzanotte si alterneranno lungo un percorso che si snoderà in alcune delle piazze e degli angoli più suggestivi di Ferrara.

Un'edizione importante, ben definita nelle parole di Rebecca Bottoni, presidente dell'associazione Ferrara Buskers Festival: "Siamo molto felici di tornare nelle strade e nelle piazze del centro storico e mantenere la gratuità dell'evento per noi uno sforzo organizzativo importante. Abbiamo selezionato i migliori buskers del mondo che nella vita fanno veramente, i buskers.

Casi come i futuri Maneskin, ora giustamente sulla bocca di tutti, potrebbero essere scoperti qui a Ferrara.

Abbiamo selezionato 24 gruppi invitati - ha aggiunto Bottoni - e 99 gruppi accreditati. Ci sentiamo 'un'oasi buskers' fatta di convivenza e rispetto. Ne è testimone la presenza, fra gli invitati, dei Cosmonautix, formazione russo-ucraina, a significare che un'alternativa è sempre possibile".

Fra le novità di quest'anno il Buskers Food Village in Piazza Castello, con food truck altamente selezionati per abbinare la musica al cibo di strada. Confermato il tradizionale mercatino dell'artigianato artistico in collaborazione con Cna Ferrara. Si rinnova poi la collaborazione con il Comune di Comacchio che ospiterà nel centro storico l'anteprima del Festival, martedì 23 agosto dalle 21.30 con decine di esibizioni. (ANSA).