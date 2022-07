Ultimo, una notte che rimarrà per sempre

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Roma, ho delle parole da dedicarti dopo ieri sera.

Non so come possa sdebitarmi per quello che ho visto e sentito.

Non riuscivo a vedervi tutti eppure vi ho sentiti uno per uno, tutti e 70.000". E' l'emozione che Ultimo affida ai suoi profili social dopo il successo in un Circo Massimo sold out, un sogno accarezzato dal 2020, rinviato per il Covid e finalmente realizzato il 17 luglio.

"Io sono uno partito da solo, con un pianoforte, le mie canzoni e nient'altro... e vedere che sono arrivato a tutto questo - sottolinea il cantautore romano - mi fa credere nella bellezza dei sogni. Come ho gridato ieri alla fine del concerto "abbiamo vinto noi" !!! Quelli in cui nessuno credeva.

Quelli lasciati fuori. Quelli che ancora sperano che le cose possano cambiare. Quelli che, sbagliando, hanno chiamato ultimi… e stavolta hanno vinto. Roma, 17 Luglio 2022, una notte che rimarrà per sempre". (ANSA).