Trasimeno Blues dal 19 al 24 luglio

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 18 LUG - Calato il sipario su Umbria Jazz a Perugia, sarà ora il Lago Trasimeno, come da tradizione, a fare da scenario alle grandi sonorità black: dal 19 al 24 luglio, infatti, con Trasimeno Blues (arrivato alla 27/a edizione) il territorio lacustre tornerà ad essere inondato dalle note di alcune tra le migliori espressioni contemporanee del blues e delle sue varie declinazioni. Eric Gales, Seun Kuti, Martha High, Melvin Taylor, Treves Blues Band con Eugenio Finardi sono alcuni degli ospiti più attesi a Castiglione del Lago.

Particolare riguardo sarà dato alla ricerca delle radici più profonde di questo genere e delle connessioni sempre più frequenti tra il blues del Mississippi e quello delle sue origini primordiali africane. Trasimeno Blues avrà il suo clou nel comune di Castiglione del Lago dal 20 al 24 luglio. Cinque giornate intense di musica e cultura che animeranno il centro storico e che vedranno lo scenario della Rocca Medievale (prevendite online su ticketitalia.com) ospitare alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena internazionale: Eric Gales, tra i più grandi chitarristi della scena rock-blues attualmente in circolazione e fresco vincitore del "Blues Music Award" quale miglior chitarrista dell'anno (24 luglio); due mostri sacri del Blues e della canzone d'autore italiana insieme sul palco, la Treves Blues Band e l'indomabile "Anima Blues" di Eugenio Finardi (21 luglio); i ritmi travolgenti dell'afrobeat di Seun Kuti con la storica formazione degli Egypt 80 (23 luglio); la leggenda della musica soul e funk Martha High & The Italian Royal Family preceduti dalla Francesco Piu Band special guest Davide Speranza (22 luglio); il vulcanico bluesman di Chicago Melvin Taylor preceduto dal power duo dei Superdownhome (20 luglio).

Musica dal pomeriggio fino a notte anche con una Marching Soul Band, ma anche presentazioni di nuove pubblicazioni legate al blues per animare il borgo lacustre e le sue suggestive location per tutta la giornata. Un prologo è in programma martedì 19 luglio ad ingresso gratuito, con Noreda Graves ospite della Cantina di Monte Vibiano. (ANSA).