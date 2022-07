OneRepublic, arriva in radio il singolo "I ain't worried"

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - È in arrivo in radio il nuovo singolo della band OneRepublic, "I Ain't Worried". Il brano è tratto dalla colonna sonora del film evento dell'anno "Top Gun: Maverick", che ha superato il miliardo di dollari d'incasso a livello globale e attualmente nelle sale italane, distribuito da Eagle Pictures. "I Ain't Worried" è già uno dei tormentoni internazionali dell'estate, tra i 15 brani più ascoltati su Spotify a livello globale e virale su TikTok. La canzone, uptempo, estiva e solare ha conquistato tutti ed è il secondo singolo estratto dalla colonna sonora dopo "Hold My Hand" di Lady Gaga, da settimane tra i brani più trasmessi in radio nel nostro Paese.

"I Ain't Worried" è prodotta da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Simon Oscroft e Tyler Spry. La clip ha accumulato ad oggi oltre 26 milioni di visualizzazioni e oltre 100 milioni di stream solo su Spotify. Il gruppo ha cantato il brano anche durante il concerto all'interno del programma televisivo Good Morning America's Summer Concert Series.

La colonna sonora di "Top Gun: Maverick" contiene i classici intramontabili del primo film, nuovi brani e le musiche scritte per la nuova pellicola. Ci sono hit inconfondibili come "Danger Zone" di Kenny Loggins ma c'è spazio anche per una versione live da applauso di "Great Balls of Fire", cantata dall'attore Miles Teller in una scena del film. Non mancano poi le musiche del film composte da Lorne Balfe, Harold Faltermeyer e dai vincitori del Premio Oscar Lady Gaga e Hans Zimmer.

Il produttore della pellicola, Jerry Bruckheimer, ha commentato: "Questo album prende in carico l'eredità musicale del primo film, datato 1986. Siamo entusiasti di avere a bordo Lady Gaga e OneRepublic, che hanno messo a disposizione la loro arte dando un tocco moderno alla colonna sonora, già così amata e iconica".