In scena a Piazza Armerina il Between Jazz Festival

(ANSA) - PALERMO, 18 LUG - Dal 21 fino al 31 luglio, nella città barocca di Piazza Armerina, avrà luogo la prima Edizione del "Between Jazz Festival", ideato da Roberto Grossi, promosso e organizzato dalla prestigiosa scuola Saint Louis College of Music e dall'Associazione culturale GlobArt, e in collaborazione con Georgia Lo Faro Eventi.

Il leit-motiv che ispira "Between Jazz Festival" è quello di favorire l'incontro tra differenti correnti artistiche che si fondono in un unico linguaggio, in nome della contaminazione e del confronto culturale. Il festival si svolgerà in diverse location della città. Ad inaugurare la Rassegna in Piazza Cattedrale il 21 luglio (alle ore 21.00) sarà il pianista Danilo Rea con "La grande opera in jazz", un progetto inedito per riscoprire le meraviglie del melodramma italiano in una chiave di lettura innovativa che, grazie alla tecnologia, porterà nuovamente in auge le voci dei grandi cantanti lirici del '900, estratti da video e registrazioni storiche, che verranno proiettate su maxi schermo.

Il 22 luglio sarà la volta di "Jazz tango" con il sassofonista e compositore argentino Javier Girotto & Aires Tango; si tratta di un progetto in cui il melos e i ritmi della musica argentina si prestano all'improvvisazione jazzistica. Il 23 luglio "Un serio gioco" con Daniela Spalletta alla voce e Stefania Tallini al pianoforte. Il 24 luglio saranno in scena "Qu4ttro" con Claudio Terzo, Manfredi Tumminello, Umberto Porcaro, Ferdinando Moncada, ognuno con un proprio genere, la cui passione comune è la chitarra. Il Festival proseguirà a Piazza Garibaldi, dove si esibiranno ensemble di giovani talenti jazz provenienti dall'Istituto di Alta Formazione Artistica del Saint Louis di Roma e dai Conservatori siciliani (a partire dalle 19.30). (ANSA).