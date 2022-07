Borsellino: L'eredità dei giusti, Massimo Palermo ricorda stragi

(ANSA) - PALERMO, 18 LUG - La mostra fotografica dell'ANSA, "L'eredità di Falcone e Borsellino", sarà esposta al Teatro di Verdura per la stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo, in occasione della presentazione dello spettacolo "Falcone e Borsellino. L'eredità dei giusti", martedì 19 luglio, nel trentennale delle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio. La mostra, realizzata dieci anni fa e ora aggiornata, con i testi dei giornalisti Francesco Nuccio e Franco Nicastro e con le immagini dell'archivio ANSA, oltre a foto inedite dell'album di famiglia dei due magistrati, è stata realizzata con il sostegno della Regione Siciliana. Nel corso degli anni è stata ospitata tra l'altro alla Camera dei Deputati, al Parlamento Europeo di Bruxelles, all'Assemblea Regionale Siciliana ed ora anche nei due aeroporti internazionali di Palermo e Catania.

Sempre martedì 19 luglio, alle 21:15 al Teatro di Verdura, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo presenta il racconto in musica Falcone e Borsellino. L'eredità dei giusti, l'atteso epilogo della stagione di opere, concerti e spettacoli, dedicata quest'anno a commemorare il trentennale delle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio. Il compositore Marco Tutino è autore della musica originale, Emanuela Giordano firma la regia e la drammaturgia. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Massimo dirige il Maestro Alessandro Cadario tra i più carismatici giovani direttori italiani. Maestro del Coro è Ciro Visco. In scena con il giovanissimo e già apprezzato soprano Maria Teresa Leva, gli attori del Piccolo Teatro di Milano: Jonathan Lazzini, Anna Manella, Marco Mavaracchio, Francesca Osso, Simone Tudda. Il video e le immagini sono a cura di Pierfrancesco Li Donni e Matteo Gherardini. Falcone e Borsellino. L'eredità dei giusti è una coproduzione Teatro Massimo di Palermo, Teatro Regio di Torino, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, Fondazione per la Cultura Torino MITO Settembre Musica. (ANSA).