Paesaggi e grande musica, torna Orbetello Piano Festival

Paolo Petroni (ANSA) - ROMA, 17 LUG - Spettacolare apertura dell'undicesima edizione dell'Orbetello Piano Festival grazie anche alla grande luna dei giorni scorsi che è sorta sulla Laguna di levante tonda, piena e rosso sangue da dietro la collina di Ansedonia alle spalle della pianista Maria Narodytska che ha tenuto il suo recital sulla terrazza sotto la seicentesca polveriera Guzman a Orbetello.

Il Festival ha sempre cercato di coniugare il programma musicale con le bellezze paesaggistiche della cittadina lagunare alle porte dell'Argentario, così che anche quest'anno terrà i propri concerti nella quattrocentesca Torre Saline alla foce del fiume Albegna, nel bosco della Patanella (concerto all'alba, ore 6 del mattino con Alessandro Marangoni), all'antico Casale Giannella oggi oasi Wwf, e così via, sino alla conclusione delle undici serate in programma il 7 agosto.

La Narodytska, poco più che trentenne, nata a Kiev dove ha studiato, perfezionandosi in Ucraina e in Germania, ha vinto numerosi premi internazionali, compreso la Orbetello Piano Competititon dello scorso anno. La serata inaugurale del festival ha aperto il suo concerto suonando col piano forte a bordo laguna con i ritmi vivaci di Scarlatti, lo ha chiuso con tre lied di Schubert trascritti per piano da Liszt e ha dato il meglio con la sua interpretazione delicata e vigorosa nel rendere il sentimento dell'armonia e assieme mettendo in evidenza la struttura della complessa e affascinante Sonata op.

111, l'ultima di Beethoven imparentabile alle novità rivoluzionarie di scrittura degli ultimi quartetti. (ANSA).