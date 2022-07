Jova Beach party, 'Tribù che balla' infiamma 20 mila a Villanova

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - È stata "Una tribù che balla" la canzone con cui Jovanotti ha dato il via al Jova Beach Party di Villanova d'Albenga. Dopo una intro ('Let's go') e un video dedicato a Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto impegnato ai mondiali di Eugene, in Oregon, il cantante ha infiammato le quasi 20 mila persone presenti con il suo storico successo datato 1991. In scaletta alcuni suoi brani celebri come Penso Positivo e l'Ombelico del mondo. (ANSA).