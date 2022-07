Musica: Max Pezzali non esclude reunion con Repetto

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Con Mauro Repetto, "ci vedremo a settembre a Parigi per mettere giù un paio di idee con lui, perché ne sento ancora l'energia". Lo annuncia Max Pezzali, a poche ore dal debutto sul palco di San siro che, per l'occasione, vedrà di nuovo il 'compagno di banco' del cantautore dai tempi degli 883 al suo fianco. Pezzali spiega che si fermerà nella capitale francese, dove Repetto vive e lavora, per una settimana dopo l'estate, in corrispondenza del compleanno del figlio. A chi gli chiede se ci sarà una reunion, risponde: "Non lo so, vediamo. Lui fa un altro lavoro". (ANSA).