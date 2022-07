Lizzo, il mio Special è un inno alla self-confidence

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Un inno alla vita, al diritto alla felicità per ciascuno, al coraggio e alla self-confidence: è un concentrato di positività "Special", l'ultimo album della superstar Lizzo, in uscita il 15 luglio con Warner.

"Sono orgogliosa di questo album, sto vivendo la mia vita al massimo, questo è il mio anno e lo rivendico", afferma la cantante e rapper trentaquattrenne, vincitrice di 3 Grammy e nominata ai recenti Emmy. Non ci sono dubbi che anche "Special" sarà un successo: basta vedere il riscontro ottenuto da "About Damn Time", la hit che ha anticipato l'album e che ne rispecchia appieno lo spirito. Con oltre 228 milioni di streaming nel mondo, il brano ha raggiunto la #2 della Billboard Hot 100 crescendo in continuazione, oltre a essere stata la canzone più ascoltata in radio in Italia e in America. "Penso che ci sia qualcosa di davvero magico nello stile musicale di About Damn Time: il genere disco e il funk sono stati di forte aiuto negli anni '70 e '80, le persone avevano bisogno di quella musica e ora ci troviamo in un'era in cui ci serve ancora quella musica, per tirarci su e sentirci meglio", spiega Lizzo, "ora la sicurezza in me stessa è all'apice, quello di cui parlo è urgente, dobbiamo parlarne adesso, spero che le persone che lo sentano possano cantarlo e immedesimarsi, e sentirsi meglio: è proprio arrivato il momento che si sentano meglio".

Personaggio amatissimo, manifesto della body positivity, Lizzo ha impiegato tre anni per la realizzazione dell'album, nel quale vuole essere di ispirazione per il suo pubblico proprio attraverso il suo percorso personale. "In case nobody told you today/You're special/ In case nobody made you believe/ You're special", recita in modo inequivocabile una frase della title track "Special". (ANSA).