Hit parade, c'è Lazza ancora in vetta

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - C'è sempre Lazza, con il suo Sirio, in testa alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo Fimi/Gfk, seguito stabilmente da Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare. Chiude il podio Fedez, che risale di ben 25 posizioni con Disumano e scalza Rkomi, in discesa al quarto posto con Taxi Driver, il disco più venduto del primo semestre 2022 nonché di tutto il 2021.

In quinta posizione l'unica new entry della top ten: Radio Italia Summer Hits, la nuova compilation di Radio Italia con tutti i successi dell'estate. Perde una posizione ed è sesto Blanco con Blu Celeste, davanti al fenomeno Harry Styles con Harry's House che si conferma in vetta tra i vinili. Torna a guadagnare due posizioni ed è ottavo Sangiovanni con Cadere Volare, seguito da Capo Plaza con Hustle Mixtape. Chiude la top ten Rocco Hunt con Rivoluzione, in risalita di quattro gradini.

Tra i singoli continua la marcia trionfale de La dolce vita, il singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dall'8 al 14 luglio:

1) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, IRAMA (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

3) DISUMANO, FEDEZ (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) RADIO ITALIA SUMMER HITS 2022, ARTISTI VARI (SOLO MUSICA ITALIANA-SONY MUSIC)

6) BLU CELESTE, BLANCO(ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) HARRY'S HOUSE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY MUSIC)

8) CADERE VOLARE, SANGIOVANNI (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

9) HUSTLE MIXTAPE, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC-WARNER MUSIC)

10) RIVOLUZIONE, ROCCO HUNT (EPIC-SONY MUSIC)

Questa la classifica dei singoli più scaricati:

1) LA DOLCE VITA, FEDEZ, TANANAI & MARA SATTEI (COLUMBIA/CAPITOL-SONY MUSIC)

2) SHAKERANDO, RHOVE (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) GIOVANI WANNABE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

4) TROPICANA, BOOMDABASH & ANNALISA (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

5) GOCCE, IRAMA FEAT. RKOMI (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

Ecco, infine, la classifica dei vinili:

1) HARRY'S HOUSE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

3) CLOSURE / CONTINUATION, PORCUPINE TREE (MUSIC FOR NATIONS-SONY MUSIC)

4) AM, ARCTIC MONKEYS (DOMINO-SELF)

5) AHIA!, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC).