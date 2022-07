Esce 'Level One', l'Ep di Michele Canova

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Esce il 15 luglio l'Ep 'Level One' (Columbia Records/Sony Music Italy) di Michele Canova, il suo nuovo progetto artistico nato dalla voglia di portare il gusto e l'esperienza da produttore musicale da dietro le quinte a un ruolo da protagonista. Il primo lavoro di Canova è composto da 7 brani e da collaborazioni inedite tra big della musica italiana tipo Fabri Fibra, Luca Carboni o Gianna Nannini e talenti emergenti come Nayt e Ormai.

Un Ep che "coincide con il mio ritorno a Milano dopo 10 anni passati a Los Angeles - ha raccontato - mi piaceva essere al centro di un progetto che creasse connessioni inaspettate".

Canova, che nella sua carriera, tra le altre cose, ha prodotto tutta la discografia di Tiziano Ferro fino al 2017, ha scelto come titolo 'Level One' perché "è il primo tassello di questo mio percorso e perché ho sempre vissuto il creare musica come un videogioco - ha concluso - in cui devi provare un livello 10 volte e morirne 100, prima di passare al successivo". (ANSA).