Musica: in 42mila per il debutto di Amoroso a San Siro

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Erano quasi in 42mila ieri sera a San Siro per il concerto numero 200 di Alessandra Amoroso, il suo debutto assoluto in uno stadio. Più due ore e mezza di musica in cui l'artista ha diviso il palco con un corpo di ballo composto da 90 ballerini e con un'orchestra di 47 elementi diretta dal maestro Pino Perris. Oltre, ovviamente, anche agli 8 musicisti della band che accompagna Alessandra Amoroso ormai da 13 anni.

"Ripenso a quante volte mi hanno detto che sarebbe stato difficile - ha detto l'artista durante il live - oggi mi sento di dire che tutto accade". Una citazione del suo settimo album in studio (Tutto accade/Columbia Records) da cui prende il nome anche il concerto (Tutto accade a San Siro).

La scenografia è studiata nei minimi dettagli, con un enorme stage illuminato da cinque schermi. Quando quello centrale e più grande si apre rivela una scalinata, stile Sanremo: è da lì che arriva Amoroso per ricevere il calore della 'Big family', il suo pubblico con cui tanto è riuscita a legare negli anni. Da quel 2009, anno in cui vinse 'Amici', fino a San Siro, l'ultima conquista. La sua prima volta, la seconda in assoluto di una donna italiana dopo Laura Pausini. (ANSA).