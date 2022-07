Ludovico Einaudi apre il Verucchio Festival

(ANSA) - RIMINI, 14 LUG - Sarà il pianista Ludovico Einaudi a inaugurare, con il suo album di inediti 'Underwater', la 38/a edizione del Verucchio Music festival, che torna dal 26 al 31 luglio nella cittadina riminese con sei appuntamenti dedicati alla musica e al teatro dal vivo. Dopo Einaudi il cartellone della rassegna, organizzata da Ponderosa Music & Art, propone Benjamin Clementine, Valerio Lundini & I Vazzanikki, Margherita Vicario, Elio, i C'Mon Tigre.

Il Festival sarà articolato in sei serate all'insegna del ritorno all'esperienza collettiva di condivisione tra pubblico e artisti nel segno dell'assoluta libertà, senza alcuna predilezione verso un preciso genere musicale: tra classico e contemporaneo, dalla scena indipendente italiana alla canzone d'autore, passando per l'ironia e la comicità teatrale e le contaminazioni provenienti da melodie inconsuete ed esotici sound, il Festival si conferma uno spazio aperto alle contaminazioni e alla piena scoperta. Come negli scorsi anni, la location che farà da sfondo agli eventi sarà piazza Battaglini, sul sagrato della Chiesa Collegiata. (ANSA).