L'organista del Papa si esibisce a Madonna di Campiglio

(ANSA) - TRENTO, 14 LUG - Il concerto di Josep Solè Coll, organista del Papa, sarà l'evento di punta della prima edizione di MdC Organ Festival, la rassegna organistica che verrà ospitata nella chiesa di Santa Maria Nuova di Madonna di Campiglio, in Trentino, dal 17 luglio al 25 agosto. Dallo scorso autunno l'edificio sacro ospita un imponente organo Ohems che sino a pochi mesi fa accompagnava la liturgia nella chiesa di San Tommaso Moro a Saarbrücken, in Germania. Grazie all'iniziativa di un avvocato di Crema, Marcello Palmieri, organista e direttore artistico della rassegna, lo strumento è stato acquistato dalla parrocchia di Campiglio, smontato pezzo per pezzo e quindi rimontato in val Rendena. Un'operazione che ha di fatto salvato l'organo, destinato alla rottamazione con la sconsacrazione e demolizione della chiesa nella città tedesca. I lavori per assemblare lo strumento hanno richiesto settimane e la presenza costante di un artigiano specializzato, l'organaro di Montichiari, Giuseppe Tisi. Oggi l'organo accompagna la liturgia nella grande chiesa di Campiglio, ma attorno ad esso è stato deciso di sviluppare anche una fiorente attività culturale e concertistica, che si è concretizzata nella festival che animerà la località dolomitica per quasi un mese.

Josep Solè Coll si esibirà alle ore 21 del 25 agosto nella chiesa di Santa Maria Nuova. Il concerto sarà preceduto, alle 17, nella sala della canonica in via Campanil Basso, da un incontro pubblico con il primo organista della Basilica di San Pietro: il musicista parlerà della musica del Papa e dei relativi aneddoti. Un altro appuntamento di rilievo sarà con Christian von Blohn, nome importante nel panorama europeo: interverrà anche e soprattutto come musicista di chiesa che conosce bene l'organo "rinato" a Campiglio, avendolo più volte suonato durante la sua docenza al Conservatorio della città per cui era stato realizzato lo strumento. E sarà proprio questo il tema della conversazione delle 17: "Da Saarbrücken a Campiglio: così rivive l'organo Ohems". (ANSA).