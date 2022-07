Il padre di Britney Spears deporra' su finanze e intercettazioni

(ANSA) - NEW YORK, 14 LUG - Jamie Spears, il settantenne padre di Britney Spears, ha ricevuto un ordine della corte per recarsi a deporre entro il 12 agosto su come ha gestito per anni le finanze della figlia e ne ha intercettato tutte le comunicazioni con l'esterno.

La deposizione e' stata chiesta dall'avvocato della popstar Mathew Rosengart e avallata dalla giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penney. "Jamie finora e' sfuggito alle richieste di dar conto e ragione delle sue azioni, ma deve farlo sotto giuramento come prevosto dalla legge", ha detto il legale della cantante.

A sua volta anche l'avvocato di Jamie, Alex Weingarten, ha chiesto che Britney testimoni sulle accuse incendiarie che ha fatto sui suoi profili social nei confronti della famiglia dopo la fine della tutela legale a cui e' stata assoggettata per oltre 13 anni. Rosengart ha definito questa richiesta "una rappresaglia" e un "abuso del processo legale" per distrarre l'attenzione dal vero problema, e cioe' il cattivo uso fatto dal padre dei beni della figlia e lo spionaggio esercitato su ogni sua azione. (ANSA).