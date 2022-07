Grande Opera in jazz di Rea al Teatro antico di Taormina

(ANSA) - CATANIA, 14 LUG - Una specialissima versione di 'Casta diva' in cui la voce di Maria Callas risuoni senza orchestra, ma piuttosto accompagnata in chiave jazz sarà presentata sabato 16 luglio nel Teatro Antico di Taormina dal pianista Danilo Rea, che poi riserverà lo stesso trattamento all'incisione di Enrico Caruso di 'Una furtiva lagrima'. Sono alcuni esempi del progetto 'La grande Opera in Jazz. Danilo Rea e le Stelle del Canto', che il pianista presenterà in anteprima alle 21.30 in una serata evento che costituirà l'anteprima del Bellini International Contest promosso dalla Regione Siciliana nel segno del sommo operista catanese.

Il Bellini international contest è realizzato dalla Regione in collaborazione con importanti istituzioni: Comune di Catania e Catania Summer Fest, Comune di Taormina, Teatro Massimo Bellini, Teatro Massimo di Palermo e Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Taormina Arte Sicilia con Parco archeologico di Naxos Taormina, Arcidiocesi e Università degli Studi di Catania, Istituto Superiore di Studi Musicali 'Vincenzo Bellini' di Catania, Conservatorio "Arcangelo Corelli" di Messina.

L'anteprima con Danilo Rea è in particolare realizzata in partnership con la Fondazione Taormina Arte Sicilia, di cui ricorre il quarantennale. (ANSA).