Collisioni, maratona di 5 ore per il secondo weekend

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Il festival Collisioni prosegue il prossimo weekend di sabato 16 luglio in piazza Medford ad Alba, con l'attesissima giornata giovani dal titolo Tutto Normale organizzata in collaborazione con Banca D'Alba. Una maratona di 5 ore di musica non stop con apertura cancelli dalle ore 17, che vede protagonisti sul palco Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez, dalle 20 fino all'1,00. Cinque concerti con un solo biglietto al prezzo popolare di 30 euro più prevendita con gli ultimissimi biglietti disponibili su ticketone.it e gli altri circuiti autorizzati.

Dopo i concerti di sabato nella nuova grande arena di Alba, Collisioni prosegue domenica 17 luglio ritrovando la sua dimensione più culturale e raccolta con il nuovo show di Valerio Lundini e i Vazzanikki, la formidabile band del programma televisivo "Una Pezza di Lundini", presso il Teatro Sociale G.

Busca di Alba, dotato di aria condizionata, in via Vittorio Veneto 3 nel centro di Alba. Un'edizione speciale quella del 2022 e interamente dedicata ai giovani, con oltre cinquantamila ragazzi e ragazze attesi dal Lazio al Veneto, fino all'Abruzzo, passando per la Sicilia. (ANSA).