Dopo Lourdes, Muti a Loreto per le Vie dell'Amicizia

(ANSA) - LORETO, 13 LUG - Vuole la tradizione che siano stati gli angeli, nel 1291, a trasportare in volo la casa di Nazareth in cui aveva vissuto Maria e collocarla, dopo alcune peregrinazioni, a Loreto (Ancona). Domani giovedì 14 luglio la cittadina marchigiana è destinazione di un altro viaggio, che si compie sulle ali della musica: Riccardo Muti dirige la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e un Coro di artisti italiani e ucraini in un concerto nel Santuario della Santa Casa. Dopo il concerto a Lourdes di lunedì è la seconda tappa di un pellegrinaggio musicale nei santuari mariani condotto da Le Vie dell'Amicizia, il progetto di Ravenna Festival che dal 1997 visita luoghi simbolo della storia antica e contemporanea. Un appuntamento all'insegna della spiritualità: in programma il Magnificat di Vivaldi con il soprano Arianna Vendittelli e il contralto Margherita Maria Sala; il Concerto n. 1 K 412 di Mozart con il cornista Felix Klieser; Stabat Mater e Te Deum di Verdi; Ave verum corpus di Mozart a cui si uniscono i bambini del coro Vocincanto; brani devozionali della tradizione ortodossa e basca con la voce di Beñat Achiary, la Preghiera alla Beata Vergine della compositrice ucraina Hanna Havrylec', inserti di danza con le coreografie di Olena Filipieva. Fra gli artisti italiani del Coro Cherubini e del Coro Cremona Antiqua, preparati da Antonio Greco, ci sono gli ucraini del Coro del Teatro dell'Opera Nazionale d'Ucraina "Taras Shevchenko" guidati da Bogdan Plish: in primavera la città di Ravenna ha accolto coristi, musicisti e danzatori ucraini. "Da Loreto vorrei che partisse un raggio di speranza - ha detto Riccardo Muti -. Da questo luogo di profonda spiritualità, il messaggio di amicizia, che sempre la musica trasmette, andrà nel mondo, raggiungerà città e popoli sofferenti. Una goccia nell'oceano, forse, ma la pace ha bisogno anche di questo, dell'etica del fare musica insieme e della speranza" L'evento è organizzato in collaborazione con la Prelatura della Santa Casa, Regione Marche, Comune di Loreto. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a un'associazione del territorio. Il concerto sarà ripreso e trasmesso da Rai sulla prima rete sabato 6 agosto, integrato con immagini da Lourdes. (ANSA).