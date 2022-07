Show Gigi D'Alessio, raccolti 100mila euro per il Santobono

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - Centomila euro è la cifra raccolta da Gigi D'Alessio, attraverso il numero solidale 45592, attivato durante l'evento "Gigi Uno Come Te - 30 anni insieme" e grazie al supporto di Rai per il Sociale, che sarà destinata alla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli per l'accoglienza dei bambini ucraini affetti da gravi patologie. "L'unione fa la forza e, in questo caso, Gigi, con le sue canzoni e il suo grande cuore, ha unito migliaia di persone che, tutte insieme, hanno generato un'onda di solidarietà e di amore", dice Rodolfo Conenna, direttore generale dell'Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon. "Condivido con grande gioia questo risultato straordinario che abbiamo raggiunto in una sola serata con Gigi Uno Come Te.

Grazie all'aiuto di chi ha partecipato a questa gara di solidarietà, molti bambini ucraini con patologie gravi, provenienti dai luoghi di guerra, potranno essere accolti con le giuste cure e attenzioni. Al mio pubblico, sempre così generoso e sensibile, vorrei dire grazie centomila volte: siete speciali e lo avete dimostrato per l'ennesima volta, rendendo ancora più indimenticabile una serata unica. Vi voglio bene!", è il ringraziamento di Gigi D'Alessio ai suoi fan. (ANSA).