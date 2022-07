Musica: Medimex a Bari al via il 13/7 con mostra su Queen

(ANSA) - BARI, 11 LUG - Sarà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata ai Queen uno degli eventi più attesi mercoledì 13 luglio a Bari nella prima giornata di Medimex 2022, il festival promosso da Puglia Sounds, il programma della regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro pubblico pugliese.

In particolare si tratterà di un' anteprima nazionale 'Denis O'Regan with Queen', a cura di Ono Arte Contemporanea.

L'inaugurazione è prevista alle 18 in piazza Ferrarese nello 'Spazio Murat'. La mostra, che sarà visitabile fino al 28 agosto, comprende 60 fotografie dello stesso celebre fotografo inglese Denis O'Regan, che alle 19.30 terrà un incontro pubblico al teatro Margherita.

La prima giornata di appuntamenti di Medimex 2022 include anche incontri e le esibizioni di giovani talenti della musica pugliese. Una rassegna, così, che affronterà anche alcune tematiche specifiche del settore.

All'ex 'Palazzo delle Poste' in programma alle ore 10.30 ci sarà l'incontro 'Nuove tutele per i musicisti: Inail, l'indennità di disoccupazione e la riforma dello spettacolo' con la partecipazione di Sabina di Marco (Cgil), Andrea Marco Ricci (Note legali), Massimo Pontoriero (Unisca). Modererà Giuseppe De Trizio (musicista, coordinatore nazionale musica Slc Cgil).

Streaming, diritti d'autore e la raccolta dei diritti connessi alcuni temi , poi, che saranno affrontanti in altri due incontri durante la giornata. Prenderanno il via a Torre Quetta in serata gli showcase dei talenti musicali pugliesi - selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record 2022. Sul palco alle 21.30 i 'Radicanto', alle 22.00 'Nidi D'Arac', ore 22.30 'Folkatomic'. Chiuderanno alle 23 'Après la Classe'. (ANSA).