La superstar brasiliana Anitta al Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - È probabilmente una delle artiste più prolifiche in termini di eventi, concerti, canzoni, collaborazioni o apparizioni su red carpet e riviste. Anitta, mercoledì, torna a "envolver", avvolgere, i fan italiani sul palco del Milano Latin Festival.

L'artista è attualmente considerata la cantante brasiliana più 'potente', con una popolarità che travalica i confini nazionali. Una donna emancipata con una forte personalità, che combatte per i suoi sogni fin da piccola. Non per niente è diventata il punto di riferimento d una nuova generazione di musica latinoamericana e vanta un seguito di 62.8 milioni di followers su Instagram e di 16.6 milioni di utenti iscritti al suo canale YouTube, oltre ad aver raggiunto più di 5,6 miliardi di views e Billboard l'ha inserita tra i 15 artisti più influenti al mondo sui social media.

La superstar brasiliana è già in tour in Europa dove si è esibita in Spagna, Portogallo, Olanda, Danimarca, Svezia, Svizzera e Francia. Ora la tappa è nel capoluogo lombardo. Dal 2014, Anitta è stata nominata per 5 anni consecutivi come "Best Brazilian Artist" agli MTV Europe Music Awards. Si è esibita alle Olimpiadi di Rio nel 2016 dove ha cantato con artisti come Gilberto Gil e Caetano Veloso. E' inoltre apparsa sulla cover di diversi magazine, quali Vogue Brasil, Marie Claire Brasil, GQ Mexico e GQ Brasil. La popstar ha collaborato con artisti del calibro di Madonna, Major Lazer, J Balvin, Diplo, Ozuna, Maluma e Fred De Palma. (ANSA).