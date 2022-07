La sei corde di Toquinho protagonista del 'Festival Adarte'

(ANSA) - CELANO, 11 LUG - È lo straordinario musicista brasiliano Toquinho, pseudonimo di Antonio Pecci Filho, l'ospite internazionale della seconda edizione del "Festival Adarte" che si terrà a Celano (L'Aquila) dal 6 al 12 agosto prossimo.

Svelato il primo nome - una vera star della musica internazionale - il chitarrista e cantante brasiliano di origini italiane Toquinho che si esibirà in concerto con la sua band venerdì 12 agosto, in esclusiva regionale, per la kermesse organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Celano con il contributo della Regione Abruzzo.

Il concerto di Toquinho si colloca nel programma del "Festival Adarte", con il calendario completo che verrà presentato nei prossimi giorni e composto da sei appuntamenti in cui la musica, il teatro, il cinema, la letteratura, la solidarietà, il cabaret e una mostra fotografica si alterneranno sul palcoscenico allestito all'interno della suggestiva cornice del "Castello Piccolomini".

La direzione artistica è stata affidata al maestro Davide Cavuti, compositore cinematografico e regista, recentemente finalista ai "Nastri d'argento" e vincitore del "Premio Flaiano" con il suo film "Un marziano di nome Ennio". "Toquinho… 50 anni di successi", è il titolo dell'evento in programma: un progetto artistico in omaggio alla musica brasiliana; un vero e proprio tributo a tutti "i grandi amici" con cui Toquinho ha condiviso la musica e la poesia.

"La 'saudade' di Tom Jobim e del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, di Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal e tanti altri, si trasforma sul palco in uno spettacolo di grande fascino", si legge nelle note di presentazione. "Il concerto entra direttamente in quell'anima poetica della Bossa Nova e nella magia inconfondibile degli 'Afro Sambas', ripercorrendo i tanti brani che hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo". (ANSA).