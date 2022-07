Premi: il Bindi vinto dallo spezzino Apice

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Va a La Spezia il premio Bindi 2022. Ad aggiudicarsi la targa del concorso per giovani cantautori è stato il 27enne Apice. La giuria, guidata da Mario Luzzato Fegiz e da Ernesto Bassignano, lo ha selezionato tra gli otto finalisti che si sono esibiti nel pomeriggio e alla sera di ieri sul palco dei Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure (Genova).

"Sono contentissimo del premio - è stato il commento di Apice già vincitore del Premio De André XVIII - Bindi è stato uno degli autori che ha segnato di più la musica italiana; lui era ligure, io sono ligure, stasera abbiamo suonato davanti al mare, atmosfera magica. Non avrei potuto chiedere di più. Continuerò a lottare per tenere viva la musica d'autore, il futuro ci darà pensiero per ora godiamoci il presente". La 18ª edizione del Premio Bindi ha premiato con le targhe alla carriera anche Claudio Cecchetto e Nada, mentre il premio Bindi New Generation è andato a Emma Nolde.

Il premio Bindi questa mattina si è concluso nella spiaggia Bandiera Lilla di Santa Margherita Ligure "Mare per Tutti" per dare un messaggio di inclusione. (ANSA).