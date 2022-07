Johnny Depp scrive una canzone sul processo contro Amber Heard

Johnny Depp ha scritto una canzone sul lungo e assai pubblicizzato processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard. Lo riporta il Guardian. Il pezzo uscirà il 15 luglio e farà aperto dell'album '18' che l'attore ha registrato con il chitarrista britannico Jeff Beck. Anche il primo singolo del disco, 'This is a Song for Miss Hedy Lamarr', è stato scritto dalla star di Hollywood.

"Sono rimasto sbalordito", ha detto Beck del pezzo. "Quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me".