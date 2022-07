Umbria Jazz: il debutto a 4 Kids della Jazz Campus Orchestra

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 09 LUG - Suonare jazz sotto i riflettori di palcoscenici importanti può creare preoccupazioni anche a chi ha una lunga esperienza di spettacoli dal vivo. Non è così per i piccoli talenti tra i 7 e i 13 anni della romanissima Jazz Campus Orchestra che il 16 luglio debutteranno a Perugia nella mitica Umbria Jazz. Le nuove leve della musica che fa dell' improvvisazione la sua bandiera si esibiranno nella rassegna For Kids nei giardini di Santa Giuliana ma hanno già collezionato esibizioni in eventi prestigiosi. Lo scorso aprile, per i festeggiamenti del ventennale dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone hanno suonato al concerto organizzato da Fondazione Musica per Roma e Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la partecipazione del maestro Antonio Pappano, il premio Oscar Nicola Piovani e la Schola Cantorum di Santa Cecilia. A maggio il maestro Alexander Lonquich, direttore dell' Accademia Musicale di Fiesole, li ha invitati a esibirsi davanti ai docenti e agli allievi e li ha coinvolti in un progetto nel periodo 2022-2023. Il 5 giugno, infine, per loro si sono aperte le porte della Cappella Paolina del Quirinale per la rassegna "I Concerti del Quirinale" in un concerto trasmesso in diretta da Radio3. (ANSA).