Operette viennesi e danze cubane sotto Loggia Lanzi

(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - Operette viennesi e danze cubane sotto la Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria a Firenze: sono i prossimi eventi in programma per il festival Orchestre giovanili (Fog), iniziato il 5 luglio e fino al 12 agosto.

L'11 luglio la Loggia de' Lanzi ospiterà la formazione austriaca Jugend Sinfonie Orchester Dornbirn, nata nel 1961 e, dal 2013, diretta da Ivo Warenitsch. Apre il programma la Conga del Fuego nuevo di Arturo Màrquez, una danza legata al carnevale cubano e celebrante il rituale precolombiano di arrivo del fuoco nuovo. L'orchestra, composta da 70 giovani musicisti, ripercorrerà la storia dell'operetta. Apre la sezione viennese l'Ouverture dalla Cavalleria leggera di Fran von Suppé, poi il testimone passa a Joseph Strauss con la sua polka francese Fürfest op. 269 e il suo valzer Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust op. 263, spesso eseguiti nel concerto di capodanno alla sala d'oro del Musikverein. Chiude l'Hauserngalopp del direttore d'orchestra recentemente scomparso Franz Zelwecher, dalla sua operetta Wiener Bonbons, scritta nel 1943. La Florentiner Marsch op. 214 del compositore ceco Julius Fučìk, definito il Sousa boemo, termina il concerto fiorentino, una grande marcia sinfonica scritta nel 1907 in omaggio alla città toscana. Il 12 luglio toccherà a Twents Juegdorkester dai Paesi Bassi.

L'Ouverture del Principe Igor con i suoi elementi musicali nazionali russi, la passione e la drammaticità del folclore, aprono il concerto, con il Lento iniziale che lascia il posto ad un Allegro dal sapore orientale che esplode sonoramente nel trascinante finale. Il tema da James Bond 007 di Calvin Custer, il brano di Claude-Michael Schönberg da Les Miserables, I dreamed a dream, e l'Ouverture dall'operetta Cavalleria leggera di Franz von Suppé chiudono l'esibizione della formazione orchestrale giovanile dei Paesi Bassi, diretta da Carl Wittrock.

(ANSA).