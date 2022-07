Gotha violino mondiale a Pietrasanta, concerti con i migliori

(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - Da Renaud Capuçon a Maxim Vengerov, da Pavel Vernikov e Svetlana Makarova a Michael Guttman, fino a Jing Zhao con il suo violoncello e al grande flautista Andrea Griminelli. Sono alcuni dei musicisti internazionali protagonisti della 'Pietrasanta in Concerto', dal 22 al 31 luglio. La 16/a edizione della rassegna di musica ruoterà attorno al violino con i più famosi violinisti e i più grandi musicisti del mondo per 10 serate di concerto che si svolgeranno principalmente nel Chiostro di Sant'Agostino, ma anche in Piazza Duomo e al Teatro dell'Olivo di Camaiore, per una serata dedicata alla lirica italiana.

Tra gli altri musicisti in concerto anche Salvatore Accardo, Laura Gorna a Marc Bouchkov, Aleksey Semenenko, Cecilia Radic, Francesco Fiore, Laura Manzini e l'Orchestra Camera Italiana.

Sempre nel segno del violino, tra i virtuosi dell'archetto della nuova generazione ci saranno Marc Bouchkov e Aleksey Semenenko che porteranno sul palco di Pietrasanta in Concerto giovinezza, virtuosismi e amicizia esibendosi insieme alla Brussells Chamber Orchestra. Il festival proporrà anche un concerto con La Scala di Milano: il 25 luglio, infatti, insieme ai violoncelli di Jorge Bosso e di Jing Zhao, al violino di Michael Guttman e al clarinetto di Fabrizio Meloni saranno protagonisti i Percussionisti della Scala di Milano in un concerto eclettico che proporrà tra l'altro musiche di Bach, Liszt, Shostakovich e Frank Zappa, oltre a composizioni dello stesso Jorge Bosso. In programma anche il concerto dedicato al tango con i capolavori di Piazzolla, uno spettacolo del Festival internazionale di Gerusalemme con il talentuoso pianista Victor Stanislavsky, che si esibirà in un programma di musiche di Schubert e il concerto conclusivo di Andrea Griminelli in una serata tutta dedicata a Mozart nella quale sarà accompagnato da Eleonora De Poi al violino e ai cameristi del Maggio musicale fiorentino. (ANSA).