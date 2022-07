Dopo malore sul palco, Santana cancella concerti

(ANSA) - NEW YORK, 09 LUG - Dopo il malore sul palco di un concerto vicino a Detroit, Carlos Santana ha rinviato sei tappe della sua nuova tournee' in giro per l'America. "Per un eccesso di prudenza, ma la salute innanzitutto", ha spiegato il manager della rockstar, Michael Vrionis.

Sono state sacrificate le performance in programma in Indiana, Ohio, Wisconsin, Arkansas e Texas per permettere al chitarrista di origini messicane, che ha 74 anni, di riposarsi dopo lo svenimento provocato da stanchezza, caldo e disidratazione.

"Carlos sta bene e non vede l'ora di tornare in scena", ha detto Vrionis aggiungendo che il musicista "fa le sue piu' profonde scuse, ma la salute a questo punto e' la sua prima preoccupazione". (ANSA).