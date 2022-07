Nada, Dellera, Risso in concerti tramonto spiaggia S.Rossore

(ANSA) - PISA, 08 LUG - La voce senza tempo di Nada, la potenza di Dellera, le sonorità intime di Giorgia del Mese, il fenomeno indie Charlie Risso. Saranno loro i protagonisti di 'Musica sull'acqua', doppio evento che si svolgerà il 15 e il 31 luglio sulla spiaggia del Gombo, a pochi passi dalla villa presidenziale appena restaurata nella tenuta di San Rossore, nell'ambito della prima edizione di ViviParco, la rassegna culturale organizzata dal parco regionale San Rossore Migliarino Massaciuccoli sui temi dell'ambiente. Il 15 luglio ad esibirsi sarà Dellera, conosciuto anche come Rob Winston, pseudonimo di Roberto Dell'Era, musicista e cantautore italiano, bassista degli Afterhours e collaboratore di Dente e Calibro 35, ma nella stessa serata saranno protagoniste anche le sonorità di Giorgia Del Mese, cantautrice di origine campana e fiorentina d'adozione, che nella vita unisce la sua creatività artistica al lavoro di musicoterapia dinamica. Il 31 luglio invece Nada Malanima sarà madrina del doppio evento musicale, con Charlie Risso, chitarrista e cantante autodidatta che fonde folk, country e rock, che aprirà la serata in una originale cornice musicale. I concerti si svolgeranno dalle 19 fino al tramonto con la luce naturale e i musicisti suoneranno con strumenti acustici con l'ausilio di minime amplificazioni a batteria elettrica, il numero di partecipanti sarà limitato, la spiaggia si potrà raggiungere esclusivamente con il trenino del centro visite di San Rossore (prezzo del biglietto 5 euro), lasciando il mezzo privato nei parcheggi all'inizio del viale del Gombo.

"Le persone - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - si accomoderanno sui legni che si trovano sulla spiaggia e che formano una platea naturale, avendo la massima attenzione a non danneggiare l'ambiente e a non disperdere rifiuti. Per loro sarà l'occasione per vivere il tramonto sul mare in una cornice artistica e naturale unica". (ANSA).