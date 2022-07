Ferrara celebra i Nomadi con un concerto a Ferragosto

(ANSA) - BOLOGNA, 08 LUG - Ferrara celebra i Nomadi, che nel 2023 compiranno 60 anni di storia, e omaggia la memoria di Augusto Daolio. Dopo l'apertura della mostra dedicata al fondatore del celebre gruppo emiliano ('Augusto Daolio. Il respiro della natura', a palazzina Marfisa d'Este), il 15 agosto, alle 21, la band suonerà al parco Marco Coletta, ai piedi del Grattacielo, in un concerto gratuito, fino a esaurimento posti (duemila complessivi). "È una cosa bellissima, che fa emozionare: i quadri di Augusto e la musica che è anche sua, il 15 agosto tutti respireremo la stessa aria, sarà il massimo, sicuramente una serata da portare nel cuore, sicuramente per me, ma penso anche per molte persone che amano i Nomadi", ha detto oggi Beppe Carletti. Nell'occasione, sempre il 15 agosto, i Nomadi presenteranno il loro nuovo album 'Solo esseri umani'. (ANSA).