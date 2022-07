Tutto pronto a Perugia per Umbria jazz 2022

(di Danilo Nardoni) (ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - E' ormai tutto pronto a Perugia per l'edizione 2022 di Umbria Jazz che torna alla consueta formula dall'8 al 17 luglio. Tutti i classici palchi tornano infatti attivi, anche con delle novità.

Nel grande stage dell'arena Santa Giuliana inizieranno domani i Funk Off, con Mark Lettieri ma ci sarà anche la musica brasiliana di Gilberto Gil e Marisa Monte, i suoni latini di Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola e Cimafunk. Per la conclusione di domenica 17 luglio l'attesissimo live, già tutto esaurito, di Jeff Beck con Johnny Depp ospite speciale.

Musica anche al teatro Morlacchi e alla Sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria.

Tornano poi i concerti gratuiti all'aperto, con una novità: oltre ai tradizionali palchi in piazza IV Novembre e ai Giardini Carducci, se ne apre un altro in piazza Matteotti, tutto dedicato allo swing.

Da sabato sarà poi attivo anche lo spazio dedicato ai bambini ai giardini dell'Arena Santa Giuliana, UJ4Kids. (ANSA).