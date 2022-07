Rototom Sunsplash, riparte il festival europeo del reggae

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Al via dal 16 al 22 agosto a Benicàssim (Spagna) la 27/a edizione del Rototom Sunsplash, il festival europeo del reggae, già premiato dall'UNESCO per la cultura della pace. Nei 7 giorni della manifestazione oltre 100 artisti da 20 paesi di tutto il mondo, più di 50 concerti, 25 sound system, 20 aree su una superficie complessiva di oltre 130mila metri quadri.

Tra gli ospiti internazionali che rappresentano la scena reggae, roots, dancehall e Hip-Hop, due dei figli di Bob Marley (Damian e Julian), Sean Paul, Burning Spear, Clinton Fearon, Luciano, Alborosie, Mala Rodríguez e molti altri. Stand enogastronomici da 15 nazioni, conferenze, workshop, campeggio e spazi dedicati a famiglie e bambini.

Il festival promuove la consapevolezza per l'ambiente adottando il riciclo dei rifiuti e delle acque, oltre l'utilizzo di energie rinnovabili con LED alimentati da pannelli solari. Se l'ultima edizione del 2019 ha registrato 202mila persone da 76 diversi paesi, per quest'anno l'attesa degli organizzatori è di oltre 230mila presenze. (ANSA).