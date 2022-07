Torna Hit Week, l'appuntamento con la musica italiana nel mondo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Dopo "back 2 life" edition di dicembre 2021, torna Hit Week, il Festival della musica italiana nel mondo, che prenderà vita dal 14 al 20 Ottobre negli Stati Uniti tra Miami e Los Angeles: a Miami i due headliners saranno Cosmo & Diodato, mentre a Los Angeles il main act sarà di Diodato. In entrambe le tappe non mancheranno degli special guest d'eccezione.

Ritorna inoltre la formula "Hit Week Talent": nell'edizione 2022 fino a 4 artisti rappresentanti della nuova scena musicale italiana potranno esibirsi negli Stati Uniti.

Come nella migliore tradizione di Hit Week, che promuove la creatività artistica del nostro Paese, le location saranno la Miami Beach Bandshell Arena e il leggendario Whisky a Go Go di Los Angeles. Ma in quei giorni saranno coinvolti più luoghi iconici delle due città statunitensi che, durante la settimana, ospiteranno dj set all'insegna della italo-disco, panel con i maggiori operatori del music biz statunitense, lezioni degli artisti protagonisti nelle più prestigiose università delle due città, show acustici e mostre fotografiche.

"Dopo anni difficili per la musica dal vivo, ritorna con vigore la strategia per rafforzare la promozione della musica italiana all'estero - commenta Enzo Mazza, ceo di FIMI -. Il Festival Internazionale Hit Week continua a crescere, come dimostra la sempre maggiore attenzione delle istituzioni e delle realtà professionali americane, che ne riconoscono il ruolo centrale nella creazione di possibilità di valore per l'esportazione della cultura italiana nelle grandi piazze internazionali". (ANSA).