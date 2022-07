Problemi di voce per Iggy Pop, annullato il concerto a Mantova

(ANSA) - MANTOVA, 05 LUG - È stato annullato il concerto di Iggy Pop in programma per questa sera in piazza Sordello a Mantova a causa di un'indisposizione della star statunitense che ha problemi di voce. Il cantante avrebbe dovuto esibirsi con l'Orchestra da Camera di Mantova.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Iggy Pop nella tarda serata di ieri sulle sue pagine social. "Se c'eravate sapete che sono arrivato alla fine del mio concerto in Grecia gracchiando e la mia voce si sta ancora riprendendo - ha spiegato -. Devo rimandare il mio prossimo spettacolo a Mantova del 5 luglio. Non ho preso questa decisione alla leggera. Amo i miei fan ma devo proteggere la mia voce. Mi dispiace tanto, ma tornerò e rimedierò".

Il concerto verrà recuperato il 30 agosto all'Esedra di Palazzo Te e i biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data. (ANSA).