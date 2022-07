Kappa FuturFestival, 85.000 persone a Torino da 105 nazioni

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Si è conclusa la nona edizione di Kappa FuturFestival, la tre giorni prodotta da Movement Entertainment dedicata alla musica elettronica e alle arti digitali che da venerdì 1 a domenica 3 luglio ha portato a Torino oltre 85mila appassionati di club culture provenienti da 105 nazioni diverse, tra cui Sao Tome, Corea del Sud e Yemen.

Un'edizione da record per il ritorno -dopo due anni di stop dovuti all'emergenza sanitaria- di uno tra i festival più internazionali d'Italia, per la grandissima varietà di Paesi di provenienza del pubblico e per una lineup prestigiosa che ha portato nel capoluogo piemontese artisti da tutto il mondo.

Da mezzogiorno a mezzanotte, 70 dj si sono alternati sui 4 palchi dislocati nel Parco per 36 ore di musica nei tre giorni con una programmazione di grandissimo livello con i nomi più acclamati della scena mondiale che conferma Kappa FuturFestival un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della musica elettronica di tutto il mondo.

Oliviero Toscani ha partecipato al Festival e realizzato una serie di ritratti dei giovani appassionati di musica elettronica catturandone lo spirito. Gli scatti faranno parte di Razza Umana, un never ending project teso a minare il razzismo cercando di valorizzare l'unicità che prescinde da etnie e appartenenza sociale.

Annunciata la decima edizione a Parco Dora nel luglio 2023.

