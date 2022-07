Vasco fa bilancio tour, 'Ho il pubblico migliore del mondo'

(ANSA) - BOLOGNA, 02 LUG - "Sono senza parole... Travolto e Stravolto da 701.000 dichiarazioni d'amore (le vostre), da un tour che per più di un mese ci ha portato in giro per l'Italia.

Col cuore che batte più forte... 80 giorni se contiamo anche le prove". Lo scrive sui social Vasco Rossi a commento del suo trionfale tour 2022. "Le emozioni hanno risvegliato il nostro letargo forzato dagli avvenimenti, finalmente vi ho rivisti tutti. Siete belli... vicini, abbracciati, tutti insieme". E conclude: "Ho il pubblico migliore del mondo". (ANSA).