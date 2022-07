Ravenna Festival omaggia Battiato con la Messa Arcaica

(ANSA) - RAVENNA, 01 LUG - A poco di più di anno dalla morte, avvenuta il 18 maggio dello scorso anno, Ravenna Festival rende omaggio a Franco Battiato, il 2 luglio alle 21 al Pala De André con un programma dal titolo 'La musica delle stelle'. Nel corso della serata verranno proposte la Messa Arcaica, una produzione originale di Ravenna Festival e della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini, e alcune canzoni mistiche del cantautore siciliano, la cui musica continua a risuonare nelle sfere celesti di cui si è fatto portavoce attraverso un'incessante ricerca musicale e filosofica, ridando così vita al grande progetto composto per la Basilica di San Francesco d'Assisi nel 1993 e riproposto al Teatro Greco Romano di Catania nel 2017, nell'ultima apparizione pubblica di Battiato.

A interpretare questa composizione, che esplora una spiritualità non circoscrivibile al contesto religioso, l'Orchestra Bruno Maderna diretta da Guido Corti e il Coro della Cattedrale di Siena "Chigi Saracini". Con loro le voci di Juri Camisasca (che prenderà il posto di Battiato, primo interprete della Messa) e di Cristina Baggio, entrambi vicini al cantautore, che agli amici amava ripetere: "Non sono cattolico ma neppure musulmano, buddista, o induista. Ho una mia spiritualità, una mia ricerca dell'ascesi. Sono un uomo religioso. Non ho una parrocchia, non mi piacciono le etichette". È con questo spirito che sono nate anche le canzoni mistiche, titoli immortali come 'L'ombra della luce', 'E ti vengo a cercare0, 'L'animale', 'La cura', che nella seconda parte della serata verranno interpretate dagli "amici" Carlo Guaitoli, Cristina Baggio, Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice. (ANSA).