Nozze in vista per Taylor Swift, fidanzamento con Joe Alwyn

(ANSA) - NEW YORK, 01 LUG - Taylor Swift e Joe Alwyn sarebbero prossimi all'altare. Lo scrive il New York Post citando The Sun, secondo il quale l'attore e cantautore inglese, 31 anni, avrebbe fatto la fatidica domanda mesi fa e la notizia sarebbe stata condivisa solo con un gruppo ristretto di persone.

Sempre secondo il tabloid inglese, Taylor, 32 anni, indossa l'anello solo in privato.

"Vogliono mantenere la loro relazione lontano dai riflettori - ha detto una fonte -' E' solo una cosa loro e se e quando andranno all'altare non ci sarà alcun Vogue, Rolling Stone o Hello! (riviste, ndr). Sarà una cosa semplice ed elegante, proprio come loro".

La coppia si frequenta dal 2017 e ha cercato sempre di mantenere la relazione nella sfera strettamente privata. (ANSA).