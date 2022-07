Imagine Dragons, dolore e rinascita in 'due atti'

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - S'intitola 'Mercury Acts 1&2' il nuovo doppio album degli Imagine Dragons in uscita oggi. Il progetto è composto da 32 tracce che vedono alla produzione esecutiva Rick Rubin. Frutto anche dei due anni difficili per tutti e anche per la band, alle prese con perdite e difficoltà personali, il 'primo atto' dell'album esplora temi come l'amore, la fede, il dolore, la perdita e la passione, mentre il secondo si concentra sul tema dell'uscire dal dolore. "Mercury Act 1 si concentra sull'immediatezza della morte - ha commentato Dan Raynolds - mentre il 2 si concentra sul processo che viene dopo.

Ovvero il convivere col dolore, l'andare avanti, svegliarsi perché la vita continua". L'album è disponibile da oggi in versione standard doppio cd e in una versione speciale con un brano in più e una cover alternativa. (ANSA).