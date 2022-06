Travis Barker, il ricovero dovuto ad una pancreatite

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Sarebbe dovuto ad una pancreatite, il ricovero d'urgenza, ieri, del batterista dei Blink-182 Travis Barker. Lo riferisce People. Il batterista dei Blink-182 era stato portato in ospedale a causa di forti dolori all'addome. In alcune foto è apparso su una barella mentre veniva trasportato al pronto soccorso a Los Angeles, con lui la moglie Kourtney Kardashian e i figli.

Travis, 46 anni, aveva allarmato i suoi fan twittando prima del ricovero 'Che Dio mi salvi', che è poi anche il titolo di una canzone che ha prodotto per l'amico Machine Gun Kelly ed uscita lo scorso marzo.

Mentre la figlia Alabama, 16 anni, su TikTok aveva pubblicato una foto, poi cancellata, nella quale teneva la mano del padre e chiedeva di pregare. (ANSA).