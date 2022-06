Fedez, concerto magico, grazie Milano

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "Ho sognato tutto questo per mesi, ho iniziato a organizzare questo concerto a febbraio poi la diagnosi inaspettata del tumore": dopo il concerto di ieri sera in piazza Duomo a Milano che su in diretta prima su Infinity e poi su Italia 1 con "l'11 percento di share e quasi due milioni di telespettatori" Fedez ha voluto ringraziare chi è intervenuto e la città in attesa di sapere quanto è stato raccolto per l'associazione Tog.

"I dottori sono stati chiari, le possibilità che io riuscissi a riprendermi fisicamente dopo l'intervento e affrontare un concerto di un'ora erano molto basse. A quel punto - ha scritto su Instagram - dovevo fare una scelta, mollare tutto o credere che questo mio sogno potesse essere la motivazione per la mia riabilitazione" "Grazie al supporto dei medici, la voglia di spaccare il culo e l'amore della mia famiglia ieri sera è avvenuto qualcosa di magico. Grazie Milano, vi voglio un mondo di bene" ha concluso.

(ANSA).