Il trio jazz Parker Drake Mirra il 3 luglio live a Forlì

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GIU - Il trio formato dagli statunitensi William Parker contrabbasso, Hamin Drake batteria e percussioni, e dall'italiano Pasquale Mirra vibrafono, sarà in concerto il 3 luglio a Forlì, all'Arena San Domenico alle 21.30, nel primo appuntamento del tour europeo della formazione dopo la pausa imposta dalla pandemia. Sarà l'anteprima di 'Forlì Open Music', la rassegna che il 5 e 6 novembre ospiterà, tra gli altri, il quartetto franco-giapponese Kaze con ospite la performer di musica elettronica Ikue Mori, poi il sassofonista Chris Pitsiokos e il Sidera saxophone quartet.

Settantenne di New York, Parker è considerato un artista di riferimento della scena jazz contemporanea, fin dalle sue lunghe collaborazioni con il pianista Cecil Taylor dagli anni '70, per poi proporsi con un proprio gruppo con dischi premiati dalla critica. Ha scritto anche due libri che raccolgono testimonianze del suo impegno politico e del lavoro critico sulla musica afroamericana. Drake, 66 anni, debuttò nella scena del nuovo jazz di Chicago nel gruppo di Fred Anderson poi con Don Cherry, proponendo il suo particolare linguaggio sulla poliritmia multiculturale, non solo africana. Oltre a far parte della Mandingo griot society del grande griot del Gambia Foday Musa Suso, ha suonato con tutti i più importanti musicisti del jazz di ricerca. Considerato uno dei vibrafonisti più interessanti della scena europea, Mirra è membro del Collettivo bolognese Basse Sfere, tiene masterclass al conservatorio e ha suonato con molti grani improvvisatori, da Michel Portal a Fred Frith, da Nicole Mitchell a Tristan Honsinger, e dal 2008 è iniziata la sua collaborazione con Parker e Drake per festival e concerti anche gli Stati Uniti. Fa parte anche del gruppo C'mon Tigre. Ha partecipato ad oltre 40 incisioni discografiche. (ANSA).