Il rapper Zoda torna con il nuovo album 'Autoritratto'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Daniele Sodano, in arte Zoda, torna dopo 3 anni con un nuovo album dal titolo 'Autoritratto' in uscita l'8 luglio in tutti i negozi di dischi e digital store.

"Si tratta di un album sperimentale e personale - racconta il rapper - composto da 13 brani, senza feat o sound di tendenza, scritto e prodotto durante il periodo Covid".

Le sonorità che lo caratterizzano hanno diverse sfumature: dall'hip-hop/lo-fi alla trap, fino a sfumature più punk-rock, con un alternarsi di atmosfere cupe e psichedeliche in alcuni casi e più brillanti e morbide in altre, lasciando trasparire anche contaminazioni elettroniche e R&B.

"La prima parte del disco - spiega Zoda - è quella più introspettiva e ombrosa, la seconda parte invece è quella più morbida e brillante, entrambe divise da un brano strumentale con batteria acustica e chitarre malinconiche, che trasportano l'ascoltatore nella seconda parte dell'album". Per l'autore "Metaforicamente parlando la prima parte sensorialmente rappresenta l'inferno, mentre la seconda il paradiso, o almeno la ricerca di quest'ultimo".

A riprova della predisposizione alla sperimentazione del cantante c'è il suo debutto nella letteratura con il libro 'La vita non è una favola' (Mondadori), appena pubblicato: una breve autobiografia, un autoritratto, un flusso di pensieri, è un viaggio introspettivo dove l'autore si rivela finalmente per quello che è. (ANSA).